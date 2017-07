Klazienaveners opgepakt voor mishandeling tijdens C'est la Vie

De politie moet de verdachten nog verhoren (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Twee mannen van 32 en 41 jaar oud uit Klazienaveen zijn gisteravond aangehouden voor het mishandelen van een andere man tijdens festival C'est la Vie in Emmen.

Het 44-jarige slachtoffer uit Nieuw-Buinen kreeg op het Raadhuisplein klappen en werd ook geschopt. "Hij is met aanzienlijk letsel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nog. Wat hij precies mankeert, weet ik nog niet", aldus politiewoordvoerder Anne van der Meer.



Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. "We gaan daarover nog met het slachtoffer in gesprek." Ook de verdachten, die vastzitten, moeten nog worden gehoord.



De politie vermoedt dat er nog een derde dader is. Van der Meer: "We gaan camerabeelden opvragen en getuigen horen om erachter te komen wie dat is geweest."