Stelling: Attracties in Nederland zijn veilig genoeg

ASSEN - Een gebroken sleutelbeen in de nieuwe glijbaan in het Hof van Saksen in Nooitgedacht en twee gewonden tijdens een achtbaanrit in Duinen Zathe in Appelscha.

Het ging afgelopen week mis in attracties in en rondom de provincie. Volgens eigenaar Jeroen Kolhoff van Duinen Zathe gaf het computersysteem van de achtbaan aan dat er een onbekende storing was. "Dan gaat de achtbaan remmen en wordt alles stilgezet. Dat gebeurt redelijk abrupt", geeft hij aan "Tijdens de openingsdag hebben we een situatie gehad waarbij een jongetje van een jaar of 10 uit de band viel en daarbij zijn sleutelbeen brak", laat manager Roland Rozenbroek van Het Hof van Saksen weten . De glijbaan waar het jongetje inzat, heeft een vrije val van tien meter, waarna je in een soort trechter terechtkomt.Rozenbroek zegt dat er goed wordt gecontroleerd op veiligheid en of kinderen oud en lang genoeg zijn om van de glijbaan te mogen. "Bovenaan bij de ingangen van de glijbanen staan twee badmeesters, beneden staat ook eentje. Ouders spelen hier ook een belangrijke rol in, zij lezen de instructies ook."Een bezoeker van het zwembad vertelt juist aan RTV Drenthe dat de controle minimaal zou zijn. Er zou een badmeester boven en een badmeester beneden hebben gestaan toen zij Hof van Saksen bezocht. Ook werd er, toen deze bezoeker er was, niet gevraagd naar de leeftijd van kinderen en werd niet gecontroleerd of kinderen inderdaad lang genoeg waren voor de glijbanen.Niet alleen in onze omgeving waren er incidenten in attracties. Aan de andere kant van het land, in Tilburg, raakte een jongetje van 3 jaar afgelopen weekend zwaargewond toen hij bekneld kwam te zitten onder een kermisattractie.Wat vindt u? Zijn dit losstaande incidenten? Vindt u de attracties in Nederland veilig genoeg? Of moet de inspectie verscherpt worden, omdat de attracties in uw ogen juist niet veilig genoeg zijn?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Afgelopen vrijdag ging de stelling over vakantie: Ik ga ontspannen op vakantie . Ruim 75 procent van de stemmers geeft aan dat ze ontspannen op vakantie gaan. Bijna 25 procent gaat niet ontspannen op vakantie. In totaal brachten 1.036 mensen een stem uit.