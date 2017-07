Achtbaan Duinen Zathe in Appelscha is weer open

APPELSCHA - De achtbaan in attractiepark Duinen Zathe is vandaag weer open. Gistermiddag raakten twee mensen gewond, nadat het computersysteem van de achtbaan in Appelscha een storing gaf.

Volgens eigenaar Jeroen Kolhoff is het probleem inmiddels opgelost en gaat het goed met de twee inzittenden. "Het ging om een oma en haar kleinkind. Zij zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, maar hadden alleen wat blauwe plekken."Volgens de eigenaar ging het om een storing in een van de sensoren van de wagentjes. "Dan gaat de achtbaan remmen en wordt alles stilgezet. Dat gebeurt redelijk abrupt", geeft hij aan. "Een oma en haar kleinkind zijn toen stevig in de beugels geklapt. Ze klommen uiteindelijk zelf uit het bakje."De achtbaan 'Londen City Coaster ' is samen met het mini-verkeerspark de nieuwste aanwinst van het pretpark. Hij komt uit Engeland en geldt als blikvanger van Duinen Zathe.De achtbaan had vlak na de opening ook kuren. Zo bleef al een karretje met passagiers vastzitten, door nieuwe lagers in de wielen. Die moesten nog inslijten en daarom bleven karretjes incidenteel vastzitten.Afgelopen week zijn in meerdere attractieparken incidenten geweest met nieuwe attracties. Zo brak woensdag een jongetje zijn sleutelbeen in de nieuwe glijbaan in Hof van Saksen in Nooitgedacht.