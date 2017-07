Parkeergarage De Kaap in Hoogeveen beloond met 'goud'

Parkeergarage De Kaap in Hoogeveen is beloond met een gouden award (foto: Twitter/De Kaap Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Parkeergarage De Kaap in Hoogeveen staat in de top tien van Nederlandse parkeergarages. Het platform voor parkeren in Nederland, Vexpan, kent een award toe aan Hoogeveen.

De Kaap, die plek biedt aan 480 auto's, is onderscheiden met de gouden editie van de European Standard Parking Award (ESPA). De 'ESPA Golden Award' wordt uitgereikt aan parkeergarages van uitzonderlijk hoge kwaliteit. De parkeergarage in Hoogeveen is de negende in ons land die deze eretitel krijgt.



De onderscheiding is het leven geroepen om parkeergarages van topkwaliteit te onderscheiden van de standaard, waaraan iedere parkeergarage zou moeten voldoen. "Parkeergarage De Kaap is een prachtige gebruiksvriendelijke, moderne voorziening geworden waar ontzettend veel mensen gebruik van kunnen maken tijdens een bezoek aan het centrum. We mogen trots zijn op deze onderscheiding", aldus wethouder Bert Otten.