Bareld Lunsche van De Bekketrekker overleden

Lunsche is 89 jaar geworden (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Bareld Lunsche, bekend van de Noord-Drentse cabaretgroep De Bekketrekker, is overleden.

Lunsche, die werd geboren in Peize, ging na de mulo werken op de boerderij van zijn vader. "Hij was boer, maar eigenlijk was hij altijd bezig met schrijven, zingen, piano spelen en optreden." Herma Stroetinga lacht bij de herinnering aan de tijd dat ze met hem in De Bekketrekker zat. "Het boerenwerk lag hem minder goed."



Optredens in het hele land

In 1948 werd Lunsche gevraagd mee te werken aan een Noord-Drents cabaretprogramma op de RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost. Daaruit ontstond rond 1950 De Bekketrekker. Een gezelschap waarbij onder anderen ook Peter van der Velde, Jans Douwes en Stroetinga zich door de jaren heen aansloten.



Lunsche maakte bijna tien programma's. "Overal in het land traden we op. We hebben zelfs een optreden gegeven voor het personeel van Paleis het Loo", zegt Stroetinga.



Badmeester

In hun hoogtijdagen gaven ze twintig optreden per maand. In 1973 stopte De Bekketrekker. Daarna werd Lunsche badmeester en ging hij optreden met zijn dochter Bea. De laatste jaren nam zijn gezondheid af.



Lunsche, die woonde in Zorgcentrum De Vierackers in Assen, overleed vorige week woensdag. Hij is 89 jaar geworden.