Vier weken cel voor diefstal blikje bier in Assen

Een man uit Assen moet voor het stelen van een blik bier en overtreden van een toegangsverbod de cel in (foto: archief ANP/Vincent Jannink)

ASSEN - Een 42-jarige Assenaar moet voor het stelen van een blik bier en het overtreden van een toegangsverbod vier weken de cel in. Daarnaast moet hij ook een oude straf van tachtig dagen uitzitten, omdat hij de misdrijven in zijn proeftijd pleegde.

De man stapte op 30 maart een supermarkt Assen binnen, terwijl hij wist dat voor hem een toegangsverbod gold. Hij pakte een blikje bier en wandelde weer naar buiten.



Een medewerker herkende de man en hield hem tegen, vanwege het toegangsverbod. De Assenaar had een niet afgerekend blikje bier in zijn jaszak. De politie werd gebeld.



"Zit ik hier voor een diefstal van een blikje bier? Ik dacht voor die motor die ik in Leeuwarden heb gejat", zei de man tegen de rechter. De diefstal van de motor was bij de rechter niet bekend. De Assenaar heeft een lang strafblad opgebouwd. Daarom kreeg hij een celstraf opgelegd. "Ik zit liever", zei de man.