Attero verwerkt straks plastic afval tot korrels

WIJSTER - Ze zijn druk bezig om de machines te plaatsen in de nieuwe fabriek van Attero in Wijster. Deze machines verwerken straks jaarlijks zo'n 24.000 ton plastic afval.

Het gaat om plastic zakken en verpakkingen die in veel gemeenten in de container met oranje deksel worden verzameld. Deze verpakkingsmaterialen vormen in Nederland het grootste deel van het afval dat wordt afgevoerd. Maar het is zonde om het weg te gooien of te verbranden."Eerst wordt het grof gesneden", zegt Leon Dirrix van Attero. "Daarna wordt het tot kleine snippers verwerkt en dan wordt het gewassen. Als laatste worden er korrels van gemaakt." Van deze korrels worden weer nieuwe verpakkingsmaterialen gemaakt.Volgens Dirrix blijft er nog een klein beetje restmateriaal over. "Dat gaat opnieuw het systeem in om te kijken of er nog wat plastic uit te halen dat weer gebruikt kan worden."De fabriek wordt eind dit jaar in gebruik genomen.