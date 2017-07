Nog onduidelijk hoe man uit Slagharen is omgekomen

Onderzoek bij de woning van het slachtoffer (foto: Persbureau Meter)

SLAGHAREN - Het is nog steeds onduidelijk hoe de 55-jarige man, die gisteren dood werd gevonden in zijn garage in de buurtschap De Belt bij Slagharen, is omgekomen.





Daaruit moet blijken of de man door een misdrijf of een ongeluk omgekomen is. Het lichaam van de man werd gisterochtend gevonden in de garage naast zijn huis aan de Geert Migchelsweg. RTV Oost meldt dat de politie bezig is met een buurtonderzoek. Ook verricht een arts sectie op het lichaam van de man. Daaruit moet blijken of de man door een misdrijf of een ongeluk omgekomen is.