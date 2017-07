Assen krijgt festival voor opening Blauwe As

ASSEN - In Assen wordt op vrijdag 15 en zaterdag 16 september een festival gehouden ter ere van de opening van de vaarroute Blauwe As. Water en muziek zijn de centrale thema’s tijdens het weekend.

Het Blauwe As Festival begint op vrijdagavond met het muziekspektakel Symphony in Blue.Het Noord Nederlands Orkest speelt samen met de Drentse artiesten Mooi Wark, Tangarine, Alides Hidding, Bert Heerink & Jan Akkerman, King of the world en Hangover Paradise. Ook speelt een talent van Popsport Drenthe een nummer met het NNO.Het concert speelt zich af op een drijvend podium in de oude zwaaikom bij de Havenkade en is gratis toegankelijk.Op zaterdag is er de hele dag vermaak in het water en op de wal. Bezoekers kunnen kennis maken met diverse watersporten. Op de Havenkade wordt onder meer een vrijetijdsboulevard georganiseerd. 's Avonds is er een optreden op het drijvende podium door de Ex Simple Minds (XSM) uit Schotland. Lokale DJ’s van het Asser Dance Collectief zorgen ervoor dat de avond dansend wordt afgesloten.