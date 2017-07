Video: Baviaan steelt smartphone in Wildlands

EMMEN - Bijzondere beelden uit Wildlands in Emmen. Een mantelbaviaan ging daar vandaag met een mobiele telefoon aan de haal.

De mantelbavianen leven in de 'woestijn' van Serenga. Niet iedere mantelbaviaan heeft interesse in de telefoon, zoals hieronder op beelden van bezoekster Marjorie Noë te zien is.Volgens een woordvoerder van Wildlands vallen er vaker spullen naar beneden. "Ik ben bang dat er weinig over blijft van de telefoon, want het zijn slopers." Na sluitingstijd, als de bavianen naar binnen gaan, gaan werknemers het terrein op de telefoon te pakken.Bezoekers van Wildlands zijn vaker een telefoon kwijt. Vorig jaar gingen apen er met een iPhone vandoor. Verzorgers van het dierenpark konden toen pas na sluitingstijd het apenverblijf in om de telefoon te pakken.