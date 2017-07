Fietsster gewond na aanrijding in Hoogeveen

Het ongeluk gebeurde op de Kanaalweg (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de Kanaalweg in Hoogeveen is vanmiddag een fietsster gewond geraakt na een aanrijding met een auto.

De vrouw stak de weg over en werd geraakt voor de auto. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De fietsster is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.