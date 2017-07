Drentse vriendinnen kunnen na oplichting alsnog naar Lowlands

ASSEN - Zes vriendinnen uit Assen, Eelde en Zwolle die waren opgelicht met kaartjes voor popfestival Lowlands, kunnen er alsnog naartoe.

De vrouwen waren opgelicht op Markplaats en hadden samen met de politie een val gezet voor de oplichters.De organisatie van Lowlands heeft vanmiddag gereageerd op de dappere actie van de vriendinnen. "We willen de dames geen extra stress bezorgen bij de aanschaf van kaarten. Dit is de reden waarom we alsnog zes kaarten te koop aanbieden aan ze. Het moet alleen wel bekend zijn dat we hiermee geen garanties bieden aan andere bezoekers die kaarten hebben aangeschaft in de zwarthandel," zegt Bente Bollmann van Mojo, de organisator van Lowlands.De vriendinnen kunnen dus gegarandeerd nog legale kaartjes kopen. "We hadden helemaal geen verwachtingen. We zijn er heel blij mee, want we willen er heel graag naar toe," zegt Linda ten Cate, een van de vriendinnen. "Helaas krijgen we ze niet kado, want er zijn veel meer gedupeerden van oplichting en daar kan de organisatie niet aan beginnen."