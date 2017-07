Ook de hond gaat mee tijdens Drentse Fiets4Daagse

Jan en Mineke Veenstra samen met hond Djoek (foto: RTV Drenthe/Frank Janssen)

ASSEN - Djoek is een klein hondje van vier en dit jaar doet hij voor het eerst mee aan de Drentse Fiets4Daagse. Achterop bij zijn baasjes Jan en Mineke Veenstra.

Geschreven door Frank Janssen

Ze hebben er zelfs een speciaal mandje voor: "Djoek gaat vaker mee achterop en vindt het prima in zijn mandje. Er zit een overkapping op tegen de zon en als het gaat regenen hebben we een regenhoes."



Zo lang mogelijk genieten

Op zeven plekken verspreid door de hele provincie kan er vanaf morgen gestart worden. Op de camping naast de startplaats in Assen staan al zo'n 45 tenten, caravans en campers. Sommige deelnemers staan er al vanaf vrijdag. Zoals Sonja en Kees de Leeuw: "Wij doen al voor de 21e keer mee en we proberen er zolang mogelijk van te genieten en daarom komen we op vrijdag en gaan het weekend pas weer weg."



Voor Sonja en Kees bestaat er maar één fietsvierdaagse: "Ja, we doen alleen in Drenthe mee, dat is de mooiste en we kennen hier al veel mensen die ook meedoen."



Bijna 40 keer gefietst

Op de camping staat ook Swanie Waalkes, zij doet al voor de 38e keer mee: "Vanaf halverwege de jaren '70 doe ik mee. Ik kijk er het hele jaar echt naar uit!"



Wel is er veel veranderd volgens de deelnemers die al zo lang meedoen: "Vroeger stonden er heel veel mensen langs het parcours, vooral op vrijdag. Maar dat is nu niet meer," zegt Sonja de Leeuw.



Ook minder dagen mee doen kan

Ondanks dat het een Fietsvierdaagse is, kunnen deelnemers volgens voorzitter Jan Broertjes ook kiezen voor minder dagen fietsen: "Er zijn veel mensen die moeten werken en niet de hele week vrij kunnen krijgen. Om hun de kans te geven mee te doen, kunnen deelnemers ook maar 1 of 2 dagen meedoen."