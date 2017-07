ASSEN - Er woedt brand in het oude Verkeerspark aan De Haar in Assen. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.

Er was niemand in het gebouw aanwezig toen het vuur uitbrak. De brand is begonnen in de keuken van het oude restaurant.. Eerder gingen al twee andere gebouwen van het oude Verkeerspark in vlammen op. Toen ging de politie uit van brandstichting.