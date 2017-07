Dutch Rescue Dogs zoeken op landgoed in De Wijk mee naar vermiste man

DE WIJK - Op landgoed Dickninge in De Wijk wordt gezocht naar de vermiste Bert van der Hoek uit Staphorst.

Honden van de Dutch Rescue Dogs zoeken volgens RTV Oost mee naar de vermiste man. De man uit Staphorst vertrok afgelopen vrijdag op zijn fiets vanuit huis. Er zouden spanningen zijn geweest. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.De Dutch Rescue Dogs worden vaker ingezet bij vermissingen. De club bestaat uit een groep van negen vrijwilligers en honden. De honden zochten gisteren ook mee, schrijft RTV Oost. Maar vandaag zoeken ze verder op verzoek van Coördinatie Platform Vermissing.Marieke Braakman van Dutch Rescue Dogs waardeert de massale zoekactie van gisteren, maar denkt dat het zoeken met de honden effectiever is. "Een mens kan soms een meter langs iemand lopen zonder dat die persoon wordt opgemerkt, onze honden ruiken al op meters afstand of er iemand ligt. Maar we begrijpen het wel, uiteindelijk wil je gewoon heel graag dat iemand gevonden wordt om de familie meer rust te geven."In de omgeving van Staphorst werd gisterochtend met ongeveer zevenhonderd mensen gezocht naar de man.