Handballers E&O beginnen aan voorbereiding op nieuw seizoen

Joop Fiege bereidt zich voor op het nieuwe seizoen (foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De handballers van E&O in Emmen beginnen vanavond aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Het wordt een intensieve periode, verwacht trainer Joop Fiege. "We gaan de komende zeven weken aan de slag met veel toernooien. We spelen meerdere wedstrijden met goede tegenstanders."



De handballers uit Emmen spelen onder meer drie keer tegen hun buurman Hurry-Up uit Zwartemeer. Ook treft E&O het Duitse Aurich.



Selectie compleet

Na afgelopen seizoen vertrokken drie spelers. In principe vangt de club dat op met spelers uit de eigen jeugd. Fiege verwacht dus niet dat er nieuwe spelers aangetrokken worden. "Zoals het nu lijkt niet."



Fiege en zijn team willen komend seizoen de play-offs voor de Beneleague. "Net als vorig jaar."