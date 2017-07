Familie Miedema is klaar voor beslissend duel tegen België

Vivianne Miedema (derde van rechts) tijdens een training (foto: ANP)

VOETBAL - Een belangrijke avond voor de Oranje Leeuwinnen. Ze spelen vanavond hun laatste groepswedstrijd van het EK tegen België en moeten minstens gelijkspelen om naar de kwartfinale te gaan.

De vader van Oranje-spits Vivianne Miedema uit Hoogeveen vindt het erg spannend. "We kunnen de Belgen niet onderschatten, ze hebben veel snelheid voorin en ervaring achterin. Ik heb geen glazen bol, dus ik weet niet wat het gaat worden. Het is de derby van de lage landen. Wat wij hebben met de Duitsers, hebben de Belgen met ons. Ze willen wel heel graag van ons winnen," aldus René Miedema.



De familie van Vivianne gaat naar elke wedstrijd van Oranje op het EK en volgt de rest op de televisie.



Geen paniek

Oranje heeft nu zes punten uit twee duels en heeft nog één punt nodig voor de volgende ronde. Scoren gaat nog niet erg makkelijk, er zijn tot nu toe twee doelpunten gemaakt en niet door Vivianne Miedema. "Ze is vrij rustig nu hoor, ze raakt er niet van in paniek. We hebben een goede aanval, maar de laatste voorzet gaat vaak niet helemaal goed. Ze krijgt veel ballen uit het middenveld en wordt dan meteen omsingeld. Het is niet makkelijk voetballen voor haar. Ik hoop dat er vandaag meer ruimte komt, de Belgen moeten toch ook vooruit voetballen," zegt René Miedema.



Ze hebben nu niet extra veel contact met Vivianne. "Ze appt wel met mama, maar we voeren geen uitgebreide gesprekken. Ze heeft ook geen advies van ons nodig."



Duitsland altijd lastig

In een mogelijke volgende wedstrijd treft Oranje de Zweedse of Duitse dames. "Ik heb een lichte voorkeur voor de Zweden. Duitsland is moeilijk tegen te voetballen, daar heb je pas van gewonnen als ze in de bus zitten," besluit Miedema.



De wedstrijd tussen Nederland en België begint vanavond om 20:45 uur en wordt gespeeld in Tilburg.