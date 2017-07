Eigenaar Verkeerspark baalt na brand: Er zou een restaurant in komen

ASSEN - De brand op het terrein van het voormalige Verkeerspark in Assen komt de eigenaar wel erg slecht uit. Hij wil een deel van het park verhuren en dat gaat nu mogelijk niet door.

Vanmiddag woedde er brand in het oude Verkeerspark aan De Haar in Assen. Er was niemand in het gebouw aanwezig toen het vuur uitbrak. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.Eigenaar Herman Jasper baalt. "Dit is wel heel zuur", zegt hij. "Op zich is het geen grote brand, maar wel precies in de keuken van het oude restaurant." En dat is precies de locatie die hij hoopte te verhuren aan iemand die de boel wil opknappen. "Ze willen er onder andere een nieuw restaurant beginnen. Maar of dat nu nog doorgaat?"Volgens Jasper liggen er plannen om twee hectare van het in totaal acht hectare grote park te verhuren. Het gaat om het restaurant, inclusief de oude kartbaan. Jasper: "De partij is al in overleg met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou, die onderhandelingen kunnen nu wel stopgezet worden. De keuken is helemaal zwart. Niet best."Jasper gaat met de gemeente om tafel om te kijken hoe ze nu verder moeten. "De situatie moet wel veilig blijven. Die mensen hadden daar vandaag niets te zoeken." Eerder gingen al twee andere gebouwen van het oude Verkeerspark in vlammen op. Toen ging de politie uit van brandstichting. Anderhalve week geleden werd een man op heterdaad betrapt toen hij koper wilde stelen van het terrein.