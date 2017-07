Explosief uit Kanaal in Assen tot ontploffing gebracht

ASSEN - Bij baggerwerkzaamheden in het Kanaal in Assen is een omhulsel van een explosief gevonden. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tot ontploffing gebracht.





De ontploffing was op een terrein van Defensie. Eerder werd ook al het zeer brandbare fosfor in het Kanaal ontdekt.







"Er zat geen ontsteker meer in het omhulsel. In de Tweede Wereldoorlog bevatte het explosief maximaal één kilo springstof. We weten niet waar het vandaan komt", zegt woordvoerder Henk Kersten van de gemeente Assen. "Er zat niet veel explosief materiaal meer in, maar het is procedure om het dan toch tot ontploffing te brengen."