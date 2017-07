Geen kaarten meer te koop voor theatervoorstelling Het Pauperparadijs

VEENHUIZEN - De laatste kaarten voor theatervoorstelling Het Pauperparadijs in Veenhuizen zijn afgelopen weekend verkocht. In totaal heeft de stichting 51.500 kaarten verkocht, van de 52.000 kaarten die er te krijgen waren.

"Een mijlpaal", zegt producent Wolter Lommerde. "Dit had ik twee jaar geleden niet durven hopen." Vorig jaar werd Het Pauperparadijs veertig keer opgevoerd. Alle voorstellingen waren toen uitverkocht.Het Pauperparadijs is niet volledig uitverkocht, omdat de voorstellingen in het begin van de zomerperiode iets minder goed liepen. "Vooral de zondagavond deed het iets minder goed", zegt de producent.Het was financieel gezien een spannend jaar voor de organisatie van Het Pauperparadijs, omdat ze minder subsidie kreeg dan vorig jaar. Producent Wolter Lommerde: "Door het succes van vorig jaar haakten een paar fondsen af, omdat ze vinden dat we nu op eigen benen kunnen staan. Maar daardoor moeten we een stuk meer voorstellingen spelen om break-even te draaien."Zestig voorstellingen om precies te zijn. Maar daar was het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld geen voorstander van. Maximaal 52 voorstellingen mogen er in Veenhuizen gespeeld worden, omdat het anders te veel overlast voor omwonenden geeft. "Dus daarmee moeten we de lat hoger leggen en moeten al die voorstellingen uitverkocht zijn om er financieel goed uit te komen", zegt Lommerde. Een aantal acteurs speelde daarom ook een dubbelrol.Het Pauperparadijs krijgt een vervolg, maar niet in Veenhuizen. Volgend jaar is de voorstelling te zien in Carré in Amsterdam. Regisseur Tom de Ket is ondertussen bezig met een nieuwe voorstelling die zich ook in Drenthe moet afspelen: Mammoet De voorstellingen van Het Pauperparadijs zijn tot en met 13 augustus te zien op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Niet iedereen was daar blij mee. Een aantal omwonenden zegt overlast te hebben van de voorstellingen en stapte daarom naar de rechter . Deze gaf de omwonenden geen gelijk.Het Pauperparadijs vertelt het verhaal van twee paupers: Teunis en Cato. Teunis wordt als jonge, Amsterdamse wees gedeporteerd naar Veenhuizen. Daar wordt hij verliefd op bewakersdochter Cato. De twee proberen samen Veenhuizen te ontvluchten.