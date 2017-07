Bouwsector werkt ook in de bouwvak door

De bouw zit weer in de lift (foto RTV Drenthe/Andries Ophof)

BEILEN - De bouwsector in Nederland was al op de weg terug, maar in Drenthe merkten ze daar nog weinig van. Tot dit voorjaar. Volgens branchevereniging NVBU moeten aannemers nu soms ook gewoon nee zeggen tegen opdrachten.

Geschreven door Andries Ophof

De bouwsector kende de afgelopen jaren vanwege de economische crisis veel slachtoffers. Faillissementen en ontslagen waren aan de orde van de dag. Veel van die ontslagen bouwvakkers zijn op zoek gegaan naar ander werk. Vaak in een andere sector. Bouwers kunnen daarom niet aan voldoende geschoold en ervaren personeel komen.



Aannemers moeten 'nee' verkopen

Opdrachten zijn er vooralsnog voldoende volgens Jan Jager van de Noordelijke branchevereniging NVBU. Vooral de kleine en middelgrote bouwondernemers uit het noorden zijn bij de NVBU aangesloten. "We merken dat er meer werk op de markt is. Nu moeten we soms nee zeggen, omdat er te weinig tijd is."



Dan is het ook nog eens bijna bouwvak-vakantie. De sector ligt voor een groot deel drie tot vier weken stil. Bedrijven die materialen leveren zijn eveneens gesloten. Dit tot ergernis van klanten. Zeker de grotere klanten eisen steeds vaker dat er ook in de zomer wordt doorgewerkt. Jager: "De bouwvak is er natuurlijk al jaren. Vooral bouwbedrijven zijn daarin vasthoudend. Het scheelt in planning. Als je spreiding toelaat, dan neemt het personeel wisselend vrij."



Bouwvak blijft bestaan

Volgens Jager zal het fenomeen bouwvak niet verdwijnen. "Ik merk dat leden in de vakantie wel doorwerken, omdat sommige opdrachten gebonden zijn aan de vakantie. Denk maar aan de verbouwing van een school. Ze zijn dan bereid om personeel te vragen in de vakantie door te werken."



Ook na de vakantie zitten de orderportefeuilles redelijk vol. Klanten melden zich steeds vaker bij één aannemer met de vraag in welk tijdsbestek de opdracht kan worden gedaan. Ze shoppen niet bij vijf aannemers om te kijken welke het goedkoopste is.