Brigade-generaal uit Havelte in tv-programma Kijken in de Ziel

Brigade-generaal Jan Swillens vertelt vanavond over zijn werk (foto: EPA / Marcin Bielecki)

HAVELTE - Brigade-generaal Jan Swillens van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte vertelt vanavond over zijn vak in het NTR-programma Kijken in de Ziel: Militairen.

In het programma praat Coen Verbraak in zes afleveringen met elf mannen en vrouwen uit de Nederlandse krijgsmacht over hun werk en over zichzelf. Verbraak zoekt voor zijn programma vaak beroepen uit waarin mensen voor moeilijke dilemma's staan.



Kijken in de Ziel: Militairen is vanavond om 21.10 uur te zien op NPO 2.