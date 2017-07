Besmettelijke bijenziekte slaat opnieuw toe in Drenthe

De bijenziekte is in Exloo vastgesteld (foto: ANP / Robink van Lonkhuijsen)

EXLOO - Opnieuw is bij bijen in Drenthe de besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Het ministerie van Economische Zaken liet vanavond weten dat het betreffende bijenvolk in Exloo wordt geruimd.





Begin juni werd de ziekte al vastgesteld bij diverse bijenvolken van één imker in Drenthe. Die werden ook geruimd in verband met besmettingsgevaar en er werd een vervoersverbod van dertig dagen ingesteld in een straal van drie kilometer rond de bijenkasten. Zo'n verbod geldt nu ook rond Exloo.Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van de honingbij. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Paeni-bacillus larvae. De sporen van deze bacterie zijn resistent tegen hitte en uitdroging.