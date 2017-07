Bijenhouder weer getroffen door besmettelijke ziekte: 'Dat is een drama voor hem'

EXLOO - Bij een bijenhouder in Exloo is opnieuw Amerikaans vuilbroed geconstateerd. De besmette bijenvolken worden geruimd. Begin juni werd bij de kasten van dezelfde bijenhouder in Weerdinge deze ziekte ook al geconstateerd.

Jan Enne Dees, bijengezondheidscoördinator in Drenthe van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, ontdekte laatst een verdachte situatie bij de bijenhouder. "Ik zag direct dat het niet goed leek", vertelt hij. "Vervolgens prikken we met een lucifer in de wand. Als het draderig is, dan is het vaak vuilbroed. Ik heb het laten testen in een laboratorium en uit de tweede test bleek dat het om Amerikaans vuilbroed gaat."Voor de bijenhouder betekent dit dat zijn volken geruimd worden. "Eerder zijn al drie volken van hem in Weerdinge geruimd, nu twee volken in Exloo. Hij houdt er nog maar één over. Dat is natuurlijk een drama voor hem", aldus Dees.Om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan, heeft het ministerie van Economische Zaken een vervoersverbod van drie kilometer afgekondigd. "Het verbod rond Weerdinge is opgeheven, maar dat om Exloo is nu verlengd met dertig dagen", zegt Dees. "Dat betekent dat imkers deze zomer hun kasten niet op de heide kunnen neerzetten. En normaal gesproken doen vrij veel imkers dat."Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van de honingbij , die wordt veroorzaakt door de Paeni-bacillus larvae-bacterie. Omdat de ziekte besmettelijk, moet die worden gemeld bij het ministerie van Economische Zaken.Volgens voorzitter Wouter Schouwstra van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging zijn er 10.000 mensen in Nederland die zich bezighouden met het houden van bijen. Onder hen zijn er maar een paar die ervan leven, en die hebben honderden bijenvolken. Een volk telt zo'n 40.000 bijen, veel mensen hebben tientallen volken.