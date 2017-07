Fiets4Daagse wil in alle startplaatsen een gezamenlijk ontbijt

Deze twee fietsers zijn er klaar voor (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

WESTERBORK - De Fiets4Daagse is vanavond geopend met een optocht van schoolkinderen op de fiets. Alle acht startplaatsen lieten zich daarbij zien.

Geschreven door Hielke Meijer

Twaalfduizend deelnemers zouden daar de komende dagen achteraan moeten komen. Maar de ambitie voor volgend jaar ligt nog een stuk hoger.



Weersvoorspelling

De komende dagen moet blijken of dat aantal gehaald gaat worden. De weersvoorspelling zal daarin een rol spelen. Voorzitter Jan Broertjes denkt dat het weer morgen nog wel wat tegen kan zitten, maar vanaf woensdag moet dat goed komen. Broertjes zei dat vanavond tegen enkele honderden deelnemers die naar zijn openingstoespraak in de Stefanuskerk in Westerbork kwamen luisteren.



Speciaal ontbijt

Behalve de speciale activiteiten die er in de startplaatsen gehouden worden, moet ook het gezamenlijke ontbijt een trekker zijn. Dit jaar is er woensdagochtend een ontbijt in Westerbork en Meppel. Volgend jaar wil de organisatie dat uitbreiden naar een ontbijt in alle startplaatsen.



"Met dat ontbijt denken we echt iets bijzonders op de kaart te zetten", aldus Broertjes.



Bakkers en ondernemers

De Fiets4Daagse wil met het streven van zo'n massaal ontbijt ambitie tonen en denkt dat het met de financiering daarvan wel goed komt. Broertjes: "De provincie heeft daarvoor 15.000 euro beschikbaar gesteld, een euro per deelnemer. En ik ben ervan overtuigd dat er, net als hier in Westerborkm, ook in de andere startplaatsen voldoende bakkers en ondernemers zijn die daaraan hun steentje willen bijdragen."



Met het ontbijt wil de Fiets4Daagse het evenement opnieuw gaan uitbouwen, maar er is meer. "Je moet blijven vernieuwen, want fietsen kun je overal. En dus moet je onderweg bijzondere acties hebben die mensen aanspreken", besluit Broertjes.