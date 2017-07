Miedema met Oranje Leeuwinnen naar kwartfinale EK

Oranje dames vieren feest (foto: ANP)

VOETBAL - Het Nederlands dameselftal heeft vanavond de kwartfinale van het EK bereikt door met 2-1 te winnen van België. De Oranje Leeuwinnen, met Vivianne Miedema uit Hoogeveen, zijn daarmee groepshoofd geworden in groep A.

Sherida Spitse zette de voetbalsters na 25 minuten op voorsprong. Net als in de vorige wedstrijd tegen Denemarken (1-0) benutte ze een strafschop. De Belgische spits Tessa Wullaert zorgde na bijna een uur voor de eerste Nederlandse tegentreffer op het EK. Lieke Martens bezorgde Oranje een kwartier voor tijd de winst. Haar schot vloog via het lichaam van verdedigster Heleen Jaques over de keepster in het doel: 2-1.



Geen hoofdrol voor Miedema

Vivianne Miedema kon weer geen hoofdrol opeisen in de wedstrijd. In de 57e minuut kwam ze eindelijk een keer los van de verdediging, maar haar poging ging niet in het doel. In het tweede helft werd ze wel steeds vaster aan de bal.



In de 80e minuut kreeg ze een goede kopkans, maar ook deze poging werd gekeerd door keeper Justien Odeurs. Vlak daarna werd Miedema gewisseld voor Vanity Lewerissa. Ze was ook niet helemaal fit meer na een overtreding.



Zweden of Duitsland

Nederland speelt de kwartfinale aanstaande zaterdag tegen de nummer 2 van groep B, Zweden of Duitsland, in Doetinchem.



De voetbalsters van Denemarken vergezellen het Nederlands elftal naar de kwartfinale van het EK. Ze versloegen Noorwegen (1-0) in Deventer en eindigden achter Oranje als tweede in groep A.