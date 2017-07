'Onze inzet doet ertoe in een land als Litouwen'

HAVELTE - Een groep militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte is weer terug op de kazerne na een missie in Litouwen.

"Het was een bijzondere inzet, waarbij we met zo'n 250 militairen vier tot zes maanden weg zijn geweest", vertelt majoor Ruud Lenoir op zijn kantoor. "Het is een inzet", benadrukt hij. "We kunnen dit geen missie noemen, omdat er geen sprake is van een crisis."



Enhanced Forward Presence

Juist het ontbreken van de crisis maakt de uitzending naar de Baltische Staten bijzonder. De landen hebben aan het NAVO-bondgenootschap gevraagd om militairen te sturen.



Aanleiding was de Russische militaire ingreep op de Krim in Oekraïne. Verschillende landen in Oost-Europa voelen zich sindsdien bedreigd door Rusland. De NAVO besloot daarop vorig jaar troepen te stationeren in Estland, Letland, Litouwen en Polen: de zogeheten Enhanced Forward Presence (EFP).



'Anders dan andere missies'

"Op het moment dat we de poort uitgaan, zoals we dat ook gewend zijn in Irak en Afghanistan, kun je hier niet zien dat je bezig bent met het afschrikken van een vijand. Of nog erger, dat je het land mogelijk moet verdedigen", zegt majoor Ruud Lenoir.



Wat de militairen wel opvalt is de dankbaarheid van de bevolking. "Het is heel bijzonder om het mee te maken. Onze inzet doet er wel toe in een land als Litouwen", aldus Lenoir.



Dankbaarheid

"We spreken natuurlijk veelvuldig met Litouwse militairen omdat we geïntegreerd zijn in een Litouwse brigade. Maar we praten ook met de burgers van Litouwen. Daarin wordt de dankbaarheid getoond. Er worden handen geschud en de dankbaarheid wordt uitgesproken. Zij voelen die dreiging vanuit Rusland nog steeds."



De Nederlandse militairen hebben om in contact te komen met de plaatselijke bevolking gewerkt aan een aantal projecten in de omgeving van Rukla. Dat is de plaats waar de Nederlanders gelegerd zijn. "We hebben een beachvolleybalveld, een bejaardentehuis en een kinderdagverblijf hersteld."



Samenwerking

De samenwerking tussen militairen uit de verschillende NAVO-landen verloopt volgens majoor Lenoir goed. "Het is erg mooi om te zien dat we in een paar maanden tijd al een goed functionerend multinationaal bataljon hebben."



Naast de Nederlandse troepen zijn in Litouwen ook militairen uit Duitsland, België en Noorwegen actief.



De militairen uit Havelte zijn inmiddels afgelost door 13 Lichte Brigade uit Oirschot. Begin volgend jaar vertrekken opnieuw militairen vanuit Havelte naar Litouwen.