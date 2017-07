Hurry-Up trainer Vlijm: We gaan voor de beker

HANDBAL - Net niet moet net wél worden voor de handbalheren van Hurry-Up uit Zwartemeer. Het droomseizoen van afgelopen jaar, met drie halve finales om de landstitel, beker en de Europacup was fantastisch, maar uiteindelijk stonden de spelers en technische staf wel met legen handen.

