Joop Fiege: E&O hoort in BENE-League

HANDBAL - Joop Fiege leidde gisteravond de eerste training in zijn vierde termijn als trainer/coach van de heren van E&O uit Emmen. De oefenmeester heeft de beschikking over een zeer grote, maar ook zeer jonge ploeg.

Hurry-Up trainer Vlijm: Wij gaan voor de beker

"Van de spelers die vanavond op het veld stonden is niemand ouder dan 23 jaar", aldus Fiege. De enige speler die ouder is dan 23 is Toby Trouw. Hij ontbrak nog vanwege de nasleep van een hardnekkige virus, maar is op de weg terug.E&O hoopte vorig seizoen de stap te kunnen maken naar de BENE-League, maar ondanks het aantrekken van Marco Vidovic in de winter was de ploeg van trainer/coach Edwin Kippers kansloos in de play-offs. Dit seizoen zal de opgave niet gemakkelijker worden, al is de opzet van de play-offs veranderd.De beste vier Nederlandse clubs in de BENE-League gaan spelen in de play-offs om de landstitel. De onderste twee Nederlandse clubs in de BENE-League spelen in de play-offs tegen de nummers 1 en 2 van de eredivisie. Die vier ploegen strijden om twee plekken in de BENE-League in het seizoen 2018/2019. Om in aanmerking te komen voor promotie naar de BENE-League zal E&O dus bij de eerste twee moeten eindigen.Volgens Fiege hoort een club als E&O in de BENE-League thuis. "Absoluut. E&O is een bolwerk dat in die competitie past. Het is ook ons doel, alleen we willen dat wel op een realistische en verantwoorde wijze bereiken. Dit jaar is plaatsing de doelstelling, maar als we het niet halen is dat niet het einde van de wereld. Dan proberen we het volgend seizoen opnieuw."Volgens Fiege zijn Houten, BFC en Arnhem de grootste concurrenten dit seizoen en is Hellas een outsider. "Houten heeft zich versterkt met vier spelers, BFC heeft heel veel ex-Jong Oranjespelers en Arnhem was vorig jaar al zeer sterk."De jonge brigade van Fiege zal vanaf wedstrijddag 1 er moeten staan dit seizoen. "Met Rotterdam Handbal, BFC en Arnhem is onze competitiestart natuurlijk cruciaal. Dat is ook de reden waarom we nu al zijn begonnen met de voorbereiding. Normaal staat er zes weken voor, nu hebben we zeven."Voor Fiege zelf zal het even wennen zijn. Daar waar hij de afgelopen seizoenen bij Hurry-Up en het Zwitserse Basel, toch vooral speelde voor de prijzen, doet hij nu een stapje terug qua ambitie. "Maar dat is geen probleem voor mij. Bovendien is het halen van de BENE-League voor E&O weldegelijk een prijs."Fiege tekende een contract voor drie seizoenen bij de club uit Emmen, al kan hij tussentijds vertrekken voor er een nieuw buitenlands avontuur. "Maar dat verwacht ik niet zo snel. Er wordt in het buitenland in eerste instantie toch vooral gekeken naar trainers uit landen die hoog aangeschreven staan en dan pas naar Nederland.""Daarnaast zal het ontslag bij Basel me ook niet echt helpen. Al ben ik de voorbije maanden wel door aantal clubs gepolst. Ik heb het buitenland zeker niet uit mijn hoofd gezet, maar werk met alle plezier de komende één, twee of drie jaar in Nederland", besluit Fiege.