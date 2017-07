Wat doet het weer tijdens de Drentse Fiets4Daagse?

NORG - Op acht plaatsen in Drenthe gaat vandaag de jaarlijkse Fiets4Daagse van start. Maar hebben de deelnemers er de komende dagen goed weer bij?

Kort samengevat is er bijna iedere dag kans op een bui, behalve op de woensdag. Maar slecht weer wordt het zeker niet.Volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga is het vandaag bewolkt en kan er in de middag af en toe wat regen vallen. Er staat een matige wind uit het noordwesten en het is zo'n 19 graden.Morgen, op de tweede fietsdag, is volgens Havinga 'de beste dag van de week'. Het is zonnig en het blijft droog. Opnieuw staat er een matige wind uit het noordwesten en de temperatuur komt uit op zo'n 22 à 23 graden.Donderdag en vrijdag verlopen grotendeels hetzelfde. Er is af en toe kans op een bui. De temperatuur komt dan uit op zo'n 21 graden. De zon komt regelmatig tevoorschijn.Verslaggever Frits Emmelkamp doet op Radio Drenthe iedere morgen verslag van de Drentse Fiets4Daagse in Drenthe Nu en in De Brink.Vanochtend is hij in Norg en daar praatte hij onder meer met voorzitter Gerard Meijering. "We werken hier in Norg met zestig vrijwilligers. Fietsers die in Norg opstappen, kunnen hier ook kennismaken met de Norgermarkt, die vandaag ook wordt gehouden. En we hebben hier ook nog het concours hippique, dus het is een grote drukte", vertelt Meijering.Ook op TV Drenthe is dagelijks een verslag van de Fiets4Daagse te zien in Drenthe Nu, vanaf 17.00 uur.