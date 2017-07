Verkeerspark betrokken bij plannen ontwikkeling TT Circuit

ASSEN - Eigenaar Herman Jasper van het voormalige verkeerspark in Assen wordt nauw betrokken bij de plannen voor de verdere ontwikkeling van het TT Circuit.

"Wij worden wekelijks op de hoogte gehouden van alle plannen. Dus we zijn er inderdaad bij betrokken", reageert Jasper. Hij denkt dat zijn grond zal worden gebruikt als de plannen voor onder meer een ijscomplex of een Factory Outlet Center (FOC) doorgaan. "Dat zit er wel in, maar ik heb nog geen idee op welke manier.""Binnenkort verwacht ik meer duidelijkheid, we wachten rustig af. We hebben natuurlijk de grond in ons bezit gehouden vanwege de verkoop van de grond."Gistermiddag woedde brand in het restaurant van het voormalige verkeerspark. "Dat is heel erg zuur. Ik had het kunnen verhuren, die inkomsten mis ik nu." Volgens Jasper is het hele pand onbruikbaar geworden en moet het worden gesloopt. Er waren plannen om een deel van het complex te verhuren aan een bedrijf dat werkt met op afstand bestuurbare auto's.Jasper is ervan overtuigd dat het om brandstichting gaat. "Er zijn geen activiteiten en elektriciteit en gas zijn afgesloten. Dus het moet wel brandstichting zijn."