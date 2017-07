Gewonde bij botsing op N34 bij Borger [update]

Bij het ongeluk is ook een vrachtwagen betrokken (foto: Van Oost Media)

De weg bij Borger is afgezet na het ongeluk (foto: Van Oost Media)

BORGER - Bij een ongeluk op de N34 bij Borger is vanochtend een persoon gewond geraakt.

Meerdere auto's en een vrachtwagen zijn bij het ongeluk betrokken. Het zou mis zijn gegaan toen een auto op de verkeerde weghelft belandde en daarbij tegen de vrachtwagen botste.De weg was in beide richtingen afgesloten, daardoor was er volgens de politie veel vertraging op de N34.Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen opgehaald. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.