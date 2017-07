Gewonde bij botsing op N34 bij Borger: weg dicht

BORGER - Bij een ongeluk op de N34 bij Borger is vanochtend een persoon gewond geraakt.

Meerdere auto's en een vrachtwagen zijn bij het ongeluk betrokken. Het zou mis zijn gegaan toen een auto op de verkeerde weghelft belandde en daarbij tegen de vrachtwagen botste.De weg is in beide richtingen afgesloten, daardoor is er volgens de politie veel vertraging ontstaan op de N34. Naar verwachting is de weg rond 11.00 uur weer vrij.Een bergingsbedrijf is onderweg om de betrokken voertuigen op te halen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.De politie raadt automobilisten uit de richting Gieten aan via Borger richting Ees te rijden.