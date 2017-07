Stelling: Jongens zijn nog stoer genoeg

ASSEN - We zijn tegenwoordig te bang dat jongens thuiskomen met een kapotte broek. Dat zegt de Stichting Ideële Reclame (SIRE), die een campagne begint om jongens weer de ruimte te geven die ze nodig hebben en ze te laten stoeien en ravotten.

Dat is hard nodig, want als ze zich niet op die manier kunnen ontwikkelen, gaan ze onderpresteren, zegt Sire.Er is een tendens om ‘jongensgedrag’ minder te waarderen, aldus Sire. "We remmen jongens soms te veel af in hun gedrag, zo leren zij minder uit eigen ervaring en dat remt hen in hun ontwikkeling". Jongens ontwikkelen zich echter het best door zelf te ontdekken, te experimenteren, risico’s te nemen en veel te bewegen.Volgens Sire zeggen experts dat jongens die worden afgeremd zich gaan afsluiten, minder zelfvertrouwen krijgen, gaan denken dat het niet uitmaakt wat ze doen, sneller hun concentratie verliezen en hun motivatie verliezen.Vindt u het de hoogste tijd voor deze campagne van SIRE, of zijn de jongens van tegenwoordig nog wel stoer genoeg?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of attracties nog wel veilig genoeg zijn , na ongelukken in onder meer Duinen Zathe in Appelscha en het Hof van Saksen in Nooitgedacht. Een meerderheid van 67 procent denkt dat het wel goed zit met de veiligheid. In totaal stemden 845 mensen.