Keurmerk Dierenbescherming voor slagerij Jellema: 'We zijn supertrots'

Slager Gerrit Klement is trots op het keurmerk (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Keurslagerij Jellema met vestigingen in Klazienaveen en Emmen heeft als eerste in Nederland het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming gekregen voor varkensvlees.

Geschreven door Steven Stegen

Het is voor eigenaar Gerrit Klement de kroon op zijn werk. "Het is een enorme waardering voor ons werk, we zijn supertrots."



Het verkrijgen van het keurmerk was een flinke klus. "We zijn er zeker twee jaar mee bezig geweest", vertelt Klement tussen de droge worsten. "Bij veel slagers komt er vlees uit verschillende bronnen binnen. Daar zit het probleem. Wij moesten aantonen dat al het varkensvlees dat wij verwerken van speciale varkens komt. En dat is gelukt."



Wroetvarkens

Klement gebruikt vlees van zogeheten wroetvarkens. De dieren leven op dichte vloeren en staan royaal in het strooisel. Er zijn elf van dergelijke stallen in ons land. Na de slacht komt het vlees vers binnen en wordt het in de vestiging in Klazienaveen verder verwerkt. Daarna worden de vleesproducten in de winkels in Klazienaveen en Emmen verkocht.



Het familiebedrijf bestaat sinds 1954. Toen begon de schoonvader van Klement een slagerij. "We vinden het belangrijk om met de tijd mee te gaan. We denken graag vooruit en we vinden het keurmerk ook van belang in de concurrentiestrijd met de supermarkt", aldus Klement, die ook werkt aan keurmerken voor kip en rundvlees.