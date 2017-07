Drenthe is deze zomer in trek bij toeristen

ASSEN - Toeristen weten Drenthe deze zomervakantie goed te vinden. De bezetting van de accommodaties is volgens Marketing Drenthe over het algemeen goed te noemen tijdens de vakantie.

Vooral de combinatie tussen natuur, cultuur en evenementen zorgt ervoor dat toeristen onze provincie bezoeken, meldt Marketing Drenthe.Roland Rozenbroek, manager van Hof van Saksen, laat weten dat zijn park helemaal volgeboekt is. "Gasten komen graag naar ons, omdat wij zowel binnen- als buitenactiviteiten aanbieden. Ze zijn dus niet afhankelijk van het weer."Froukje Bruins-Pauwels van Drouwenerzand Attractiepark ziet dit seizoen meer boekingen binnenkomen dan vorig jaar. Roompot Landgoed Het Grote Zand kent ook een betere bezetting dan vorig jaar. Maaike Reuselaars ziet vooral veel last-minute boekingen. “We merken dat veel van onze gasten liever vakantie vieren in eigen land, gezien alle onrust in de wereld. Wel wachten ze het weer af en boeken ze veel last-minute."Hillie Nijstad van Vakantiepark De Wiltzangh noemt de zomer gezellig druk. “Er worden meer huisjes geboekt dan kampeerplekken. Mensen laten zich veel leiden door de weersverwachtingen.”De Norgerberg heeft volgens Marketing Drenthe het beste voorseizoen ooit achter de rug en ook deze zomer gaat het snel met de boekingen. Het nieuwe zwembad, dat overdekt is met slecht weer en openlucht met goed weer, is erg in trek. Het aantal Vlaamse en Duitse gasten is iets gegroeid, maar dit gaat in kleine stapjes.Ton Duivenvoorden van Van der Valk in Emmen, geeft aan dat zij zich de komende periode vooral op de fietsende toeristen richten, in het kader van Drenthe als ideale fietsprovincie. "Vorig jaar heeft de opening van Wildlands ons veel extra bezoekers opgeleverd. Dat zien we dit jaar helaas minder terug."