Piloot laagvliegende heli boven Retropop gehoord

Archieffoto van Retropop (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De helikopterpiloot die in juni tijdens muziekfestival Retropop in Emmen een duikvlucht maakte, is afgelopen vrijdag door de luchtvaartpolitie gehoord.





Duikvlucht

Op de zaterdagavond van Retropop bleef een helikopter van het bedrijf Heli Holland uit Emmer-Compascuum kort boven het festivalterrein hangen. Vervolgens zette de heli een duikvlucht in en vloog weg.



Verschillende bezoekers filmden het incident en reageerden geschrokken op de 'rare capriolen' van de piloot. De politie heeft dezelfde avond de piloot nog gehoord en kondigde een vervolgonderzoek aan door de luchtvaartpolitie. Wanneer dit onderzoek wordt afgerond, is nog niet duidelijk. "Naar aanleiding van dat verhoor gaan we nog een aantal zaken onderzoeken en dan kunnen we het proces-verbaal opmaken", aldus politiewoordvoerder Dennis Janus.