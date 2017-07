Hilko Folkeringa vertrekt als directeur bij De Nieuwe Kolk

Folkeringa vertrekt bij De Nieuwe Kolk (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Directeur Hilko Folkeringa (49) vertrekt bij De Nieuwe Kolk in Assen.

Hij wordt directeur bij Zwolse theaters: Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel. "We gebruiken de zomerperiode om de ontstane situatie in kaart te brengen, zodat we daarna kunnen sturen op een passend alternatief", laat Irene van der Molen van De Nieuwe Kolk in een persbericht weten.



Zelf kijkt Folkeringa terug op een mooie periode in Assen. "Ik heb de kans gekregen iets heel moois van de grond af aan op te bouwen. Dat heb ik mogen doen met een groep enthousiaste en betrokken collega's. Ik ben trots wat ik heb bereikt en dat ik een steentje heb mogen bijdragen het culturele klimaat van Assen. De Nieuwe Kolk is niet meer weg te denken in Assen en Drenthe."



Folkeringa was sinds 2010 directeur bij De Nieuwe Kolk.