Video: Groep vrienden in Peest bedenkt autoschommel

PEEST - Schommelen. Dat klinkt niet heel spannend. Maar in Peest hebben ze een soort schommel 2.0. En die is wel heel spectaculair.

De organisatie van het jaarlijkse Feest Peest wilde graag wat promotie maken voor hun evenement. Dit jaar doen ze dat met een autoschommel: een auto, met kettingen bevestigd aan twee grote kranen."Je wilt een keer iets bijzonders doen. Afgelopen zondag hebben we dit filmpje opgenomen. Het was een soort try-out. Op 19 augustus gaan we het weer doen, als Feest Peest is", vertelt Geert Jager van de organisatie.Vorig jaar haalde de groep vrienden al een soortgelijke stunt uit met een motorschommel. Met de veiligheid zit het volgens Jager overigens wel goed.