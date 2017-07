Hoogeveen wil klimaatneutraal worden

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarom wil de gemeente energiebesparing en het opwekken en gebruik van duurzame energie stimuleren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor de visie Klimaatrobuust Hoogeveen vastgesteld. Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan, onder meer naar waar problemen ontstaan bij een serieuze hoosbui en op welke plekken het te lang warm blijft bij hitte.In Klimaatrobuust Hoogeveen worden de knelpunten duidelijk gemaakt en staat hoe ze stap voor stap opgelost worden."Regen valt overal en de zon schijnt overal. Het klimaatrobuust maken van onze omgeving gaat dus verder dan alleen op gemeentegrond", zegt wethouder Gert Vos. "Samen met inwoners, bedrijven en andere gebruikers zoeken we een modus waarin rekening houden met neerslag en hitte gewoon wordt. De visie Klimaatrobuust Hoogeveen is een eerste stap. Met deze leidraad gaan we er alles aan doen om de negatieve gevolgen van het klimaat tot een minimum te beperken."Inwoners krijgen acht weken de tijd om de visie Klimaatrobuust Hoogeveen en het afwegingskader voor zonne-energie te bekijken en erop te reageren. Het plan ligt tot en met 7 september ter inzage bij de Gemeentewinkel en staat op de website van de gemeente