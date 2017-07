‘Brandstichting op camping was schreeuw om hulp’

Het OM eist tegen een 54-jarige man uit Zeegse een half jaar cel en tbs voor brandstichting (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/ZEEGSE - Tegen een 54-jarige man uit Zeegse heeft het Openbaar Ministerie een half jaar cel en tbs met voorwaarden geëist voor brandstichting. De man stichtte op één dag drie keer brand op een camping in Zeegse, waar hij zelf beheerder was.

In de nacht van 29 maart stak hij een kussentje aan, vlakbij de bosjes. Dit veroorzaakte weinig schade. Dezelfde nacht stak hij ook een rotan stoel in brand. Die zette hij tegen een heg aan met de bedoeling dat het vuur zou overslaan. Toen dat gebeurde, greep de man zelf een brandblusser en bluste het vuur.



Zelf naar de politie

Rond de middag stak hij het schuurtje bij zijn stacaravan in de fik. Die brandde tot de grond toe af. Aanvankelijk was niet duidelijk wie de brand had gesticht. Later meldde de man zichzelf op het politiebureau in Emmen en vertelde hij dat hij de brandstichter was. Sindsdien zit hij vast.



Hij is volgens deskundigen alcoholverslaafd en heeft psychische problemen. In de rechtszaal zei hij dat hij zich niet veel van de branden kon herinneren, maar dat het niet anders kon dan dat hij de dader was. “Het ging niet goed met me door een combinatie van factoren. Het was een schreeuw om hulp”, erkende hij.



Grote kans op herhaling

De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Al meerdere keren is hij vrijwillig opgenomen geweest voor behandelingen, maar hij maakte ze nooit af. Omdat de kans op herhaling groot is als de man niet behandeld wordt en hem te dwingen de behandeling af te maken, eiste de officier van justitie tbs met voorwaarden. Als hij dan niet meewerkt in de kliniek waar hij wordt opgenomen, wordt dat omgezet in tbs met dwangverpleging.



Uitspraak: 8 augustus.