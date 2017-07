'Ik heb zeven jaar met heel veel plezier en passie aan De Nieuwe Kolk gewerkt'

ASSEN - Hilko Folkeringa stopt per 1 oktober als directeur bij De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen, dat maakte hij vanmorgen bekend.

Hij wordt directeur bij Zwolse theaters . RTV Drenthe sprak met hem over de nieuwe stap in zijn carrière."Er zijn van die dagen dat er iets voorbij komt, dat je denkt: dit moet ik met beide handen aangrijpen. Ik heb zeven jaar met heel veel plezier en passie aan DNK gewerkt, met het theater en de bioscoop en sinds kort ook de bibliotheek erbij. En dan is er zo'n moment dat je gaat nadenken over een vervolgstap. Er was een vacature in Zwolle. Zwolse theaters stond toch wel in mijn top drie van theaters waar ik zou willen werken.""Helemaal niets, letterlijk. De Kolk was weg, We hadden een klein theatertje. We waren net bezig met het opbouwen van De Nieuwe Kolk.""Waar ik heel trots op ben is dat we een goed draaiend theater- en bioscoopbedrijf hebben neergezet. We hebben het in een spannende tijd gerealiseerd en er was best veel weerstand. Je begint in een tijd van crisis en een theater runnen is dan geen gemakkelijke opgave. Samen met mijn mensen heb ik geloof gehad in waar we mee bezig waren. En dan staat er nu toch een mooi bedrijf met een goed draaiende organisatie.""In Assen is een klimaat ontstaan van samenwerking tussen culturele instellingen en het bedrijfsleven. Daardoor zie je heel mooie projecten van de grond komen. Bijvoorbeeld het preuvenement, een cultureel-culinair festival eind augustus. Het is heel klein begonnen, maar nu is het uitgegroeid tot een festival met ruim 30.000 bezoekers.""Ik laat het financieel gezond achter. Ik heb zwarte cijfers gedraaid met mijn organisatie. Dat is een heel mooie basis.""Ik vind dat we de samenwerking in Assen nog steviger moeten neerzetten. Er zijn genoeg kansen. We willen als Assen een cultureel centrum neerzetten. Ik zou als ondernemers, gemeente en culturele instellingen de uitdaging aangaan om een succes te maken van de binnenstad. Ik denk dat er potentie is voor Assen.""Het theater in Zwolle is wat groter en ook daar speelt de vraag hoe we als culturele sector samen met het bedrijfsleven het klimaat kunnen verbeteren. Het is een beetje wat ik hier doe, maar dan een stapje groter."