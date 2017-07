Stel uit Zeegse bedwingt moeilijk begaanbare wegen door de Kaukasus op de fiets

ZEEGSE - De Drentse vakantieganger blijft over het algemeen graag dicht bij huis, bleek vorige week nog uit onze vakantie-enquête. En ook Marketing Drenthe meldt dat toeristen Drenthe deze zomervakantie goed weten te vinden. Judith Zielstra uit Zeegse gooit het over een heel andere boeg.

Ze maakt samen met haar man Rick Ollebek een fietstocht door Georgië en Armenië, een zware tocht over de zogenoemde Georgische militaire weg . Dat is de belangrijkste weg door de Kaukasus van Georgië naar Rusland met een lengte van meer dan tweehonderd kilometer.Zielstra en Ollebek vertrekken zaterdag voor hun bijzondere fietstocht. "Mijn man en ik hebben een voorliefde voor landen waar niemand naartoe wil. Het zijn vaak heel ruige, maar ook gastvrije gebieden. Wij houden ook van een sportieve uitdaging en dan moet je vaak wel naar dit soort exotische gebieden toe."De uitdaging zit 'm voor Zielstra en Ollebek in het bedwingen van zulke gebieden. "Vooral de hellingen. Dat je dan terugkijkt op een dag en denkt: wauw, we hebben toch deze weg bedwongen. Je moet vaak toch wel lastige wegen bedwingen om op mooie en authentieke plaatsen te komen", zegt Zielstra.In 2014 heeft het duo in Ladakh gefietst. "In de Indiase Himalaya, door oorlogsgebied en dergelijke. Het zijn vaak instabiele gebieden, bijvoorbeeld door aardbevingen of zware regenval. In Georgië heb je er ook zo een. Die zagen we op tv. Toen zeiden we tegen elkaar: zullen we die gaan fietsen? Dat gaat dus gebeuren."Zielstra heeft zich naar eigen zeggen nog nooit zo slecht voorbereid als dit jaar. "We gaan gewoon. Maar we zijn heel erg sportief. We fietsen veel en we doen aan crossfit en kickboksen et cetera. De eerste paar dagen heb je wel wat zadelpijn, daar kun je in Nederland niet voor trainen, want je zit zolang op de fiets elke dag.""We hebben geen idee wat ons tempo per dag zal zijn, want het is behoorlijk heuvelachtig. De eerste etappe gaat richting de vijfduizend hoogtemeters. We zullen niet helemaal boven komen, maar zeker wel twee tot drieduizend meter. Het gaat niet zo snel, dus leg je misschien maar vijftig kilometer af. Als het vlak is, kun je meer dan honderd kilometer per dag halen. Dus geen idee waar we op uitkomen", besluit Zielstra.