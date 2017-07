Martin Bosch moet binnenstad Assen oppepper geven

ASSEN - Martin Bosch uit het Noord-Hollandse Ursem wordt onafhankelijk kwartiermaker voor de binnenstad van Assen.

De verschillende partijen in de binnenstad, waaronder ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente hebben gezamenlijk een plan voor de stad gemaakt. De zogeheten binnenstadsvisie moet ervoor zorgen dat het winkelgebied kleiner en aantrekkelijker wordt en dat de leegstand wordt opgelost."Allereerst ga ik met de mensen praten", zegt de 51-jarige Martin Bosch vanaf zijn vakantieadres in Portugal. "De partijen moeten het samen gaan doen." Bosch heeft ruime ervaring in samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en de overheid. Hij zorgde onder andere voor de verzelfstandiging van de haven in Den Helder.De benoeming van Martin Bosch is een gezamenlijke keuze van alle partijen die samenwerken aan verbetering van de binnenstad.De gemeente legt twee miljoen euro op tafel voor verbetering van de binnenstad en de provincie doet daar drie miljoen euro bij, afkomstig uit het binnenstadsfonds.