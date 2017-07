Voedselbanken moeten voorraden aanspreken

MEPPEL - Drentse voedselbanken moeten drie weken lang puzzelen om de voedselpakketten gevuld te krijgen, maar ze verwachten geen grote problemen.

Het distributiecentrum voor voedselbanken in Meppel moet namelijk noodgedwongen drie weken lang de deuren sluiten vanwege onderbezetting door de vakantieperiode. Voor Drentse voedselbanken betekent dit dat ze minder goederen geleverd krijgen of deze in Groningen moeten ophalen. De uitgiftepunten zullen daardoor hun voorraden moeten aanspreken.Zo ook bij het uitgiftepunt in Meppel. Tonie Mulder van de voedselbank in Meppel: "Gelukkig hebben we ook veel plaatselijke leveranciers, die spullen blijven wel komen. En we hebben nog een ruime voorraad, mede dankzij de voedselbankactie van RTV Drenthe . Die drie weken komen we wel door." Mulder verwacht wel dat er in deze weken wat minder verse producten in de pakketten zullen zitten.Ook de voedselbanken in Coevorden en de regio Midden-Drenthe/Assen verwachten de pakketten voor de cliënten gewoon te kunnen leveren. "Wij hebben zelf nog een voorraad, al is die wel beperkt", zegt het bestuur van de voedselbank Midden-Drenthe/Assen.De bestuursleden balen wel van de sluiting van het distributiecentrum. "Het is twee weken geleden aangekondigd, maar dit hadden we graag eerder willen weten, dan hadden we er beter op in kunnen spelen", aldus Reitse Heerse.