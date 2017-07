Jonge straatrovers veroordeeld tot celstraffen

De jonge mannen stalen een portemonnee (foto: Pixabay)

ASSEN/EMMEN - Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Emmen zijn veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het beroven van een fietser.

Dat deden ze op 7 januari op een fietspad langs de Hondsrugweg in Emmen samen met een man van 21 uit Zwartemeer. De Zwartemeerder is veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk en 240 uur werkstraf.



Buit van 5 euro

De drie hielden ’s nachts een willekeurige fietser tegen, trokken hem de bosjes in en doorzochten zijn zakken, terwijl ze hem bedreigden. Ze maakten de telefoon en een portemonnee met vijf euro buit. Het slachtoffer vertelde dat hij doodsbang was en niks durfde te doen.



De mannen beweerden tijdens de rechtszaak dat ze geld nodig hadden, omdat ze niet genoeg eten konden kopen. Ze moeten het slachtoffer bijna 800 euro schadevergoeding betalen.



Vrij met enkelband

De jongste twee daders komen vandaag vrij, omdat ze hun straf al tijdens het voorarrest hebben uitgezeten. De man uit Zwartemeer was al een tijdje vrij. De Emmenaren krijgen wel een enkelband, zodat de reclassering in de gaten kan houden waar ze zijn. Ook moeten ze zich laten behandelen en begeleid gaan wonen.