Politie geeft beelden vrij van overvaller in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie heeft beelden vrijgegeven van de man die op 1 juli de Etos heeft overvallen aan de Hoofdstraat in Hoogeveen.

De overvaller vluchtte na de overval en is sindsdien spoorloos. Bij de overval gebruikte hij een mes. De man eiste geld van de medewerkers. Hij stopte dit in een plastic tas van de Albert Heijn.De verdachte is een lichtgetinte man van ongeveer 1.75 meter groot. Tijdens de overval droeg hij een grijze trui met een capuchon en een petje. Hij had een strakke broek aan, volgens de politie.