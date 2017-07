Cel geëist voor gewelddadige beroving fietsster in Assen

De man stond vandaag in Assen terecht (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 196 dagen cel, waarvan 180 voorwaardelijk tegen een 21-jarige man uit Assen. Op 10 juni 2015 beroofde hij een vrouw van haar fiets en een maand later deelde hij twee vuistslagen uit aan zijn psychiater in een kliniek in Assen.

De man heeft kampt met psychoses en was opgenomen bij GGZ toen hij op 10 juni 2015 kwaad wegliep. Hij wilde een fiets hebben, maar zijn vader had de zijne meegenomen. Op het Kerkpad, een fietspad vlakbij het GGZ-terrein, sloeg hij een vrouw van haar fiets en ging er met haar fiets vandoor.



Bewusteloos in de sloot

De vrouw werkte bij de GGZ en was op weg naar haar werk. Toen ze de man voorbij reed, gaf hij haar een klap tegen haar hoofd. Even later werd ze wakker in een sloot en was haar fiets weg. De beroving heeft volgens de officier van justitie veel impact op haar gehad. Ze heeft lang niet kunnen werken.



De politie verstuurde een Burgernetmelding en ging op zoek naar de man. Hij werd ergens anders in Assen in de bosjes teruggevonden. Daar had hij zich, met de fiets, verstopt. Na zestien dagen voorarrest werd hij overgeplaatst naar een andere psychiatrische afdeling in Assen.



Psychiater geslagen

In de kliniek wilde de psychiater hem een maand later onder dwang medicijnen geven. De Assenaar, die volgens de psychiater erg slim is, was hierop tegen en viel de psychiater tijdens een gesprek erover aan. Hij sloeg eerst de bril van het hoofd van de man. Bij de tweede klap belandde de psychiater op de grond.



Inmiddels krijgt de man medicijnen en gaat het beter met hem. Hij zit nog wel steeds in een kliniek. De officier van justitie wil dat hij de behandeling afmaakt en dan begeleid gaat wonen. Omdat de Assenaar psychiatrisch patiënt is, vindt de aanklager niet dat de man opnieuw de cel in moet. Daarom is het onvoorwaardelijke deel van de gevangenisstraf die hij eiste gelijk aan het voorarrest.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.