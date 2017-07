Mannen verdienden 120.000 euro met diefstal pallets in Gieten

Pallets (foto: ANP/Bas Czerwinski)

ASSEN - Twee mannen uit Gieten zouden tussen januari 2008 en eind december 2013 pallets hebben gestolen bij hun toenmalige werkgever, distributiecentrum Schuitema in Gieten. Ze verkochten de pallets jarenlang door. Daarmee verdienden ze volgens het Openbaar Ministerie bijna 120.000 euro.

Omdat bij het bedrijf, dat destijds producten leverde aan C1000-supermarkten, opviel dat er pallets verdwenen, schakelde Schuitema een onderzoeksbureau in. Daar kwamen de mannen van 60 en 57 jaar als verdachten uit naar voren. In 2014 werd het duo ontslagen.



Medewerkster rechtbank verdacht

In het dorp was het opgevallen dat de mannen meer geld te besteden hadden. Omdat ook hun vrouwen (63 en 65) van het geld zouden hebben meegeprofiteerd, verdenkt het OM hen van witwassen.



De zaak, met in totaal zes verdachten, zou dinsdag worden behandeld door de rechtbank in Assen, maar dat ging niet door. "Vanwege mogelijk belangenverstrengeling wordt de zaak doorverwezen naar de rechtbank Overijssel", aldus de officier van justitie.



Volgens bronnen is een van de verdachten een medewerkster van de rechtbank in Assen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verwijst voor meer informatie naar de rechtbank Noord-Nederland. Die was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.



Nog twee verdachten

De andere twee verdachten zijn een man uit Culemborg (57) en zijn zoon (33) uit Geldermalsen. Zij zouden de pallets van de medewerkers van Schuitema hebben gekocht en ze weer hebben doorverkocht aan anderen.



Wanneer de zaak bij de rechtbank Overijssel, in Zwolle of Almelo, wordt behandeld, is nog niet bekend.