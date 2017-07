Drents Dierentehuis in Beilen wil pension voor honden en katten uitbreiden

Het Drents Dierentehuis in Beilen (foto: Google Streetview)

BEILEN - Het Drents Dierentehuis in Beilen wil uitbreiden. Het tehuis is een combinatie tussen een dierenasiel en een pension.

Volgens Alwin Tol van het Dierentehuis wordt alleen het pension uitgebreid. "Er is gewoon steeds meer behoefte aan", vertelt hij. "Tegenwoordig begint het in april en mei al vol te lopen voor de zomerperiode. Dit jaar hebben we veel mensen moeten teleurstellen, dat is natuurlijk heel jammer."



De uitbreiding van het pension moet het Dierentehuis ook meer inkomsten opleveren. "Voor een stichting zoals wij is dat heel belangrijk."



Bouwtekeningen

Het Dierentehuis in Beilen is bezig met het maken van de bouwtekeningen. Ook wordt er al bodemonderzoek gedaan. Het is de bedoeling dat na de zomer de definitieve aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Midden-Drenthe. Er kan dan nog bezwaar worden aangetekend, maar Tol verwacht niet dat dat gebeurt.



"We zitten op een fantastische locatie, aan de rand van het industrieterrein. Dus we zijn niet zo bang voor bezwaren van omwonenden", aldus Tol.



Honden en katten

In de opvang heeft elke hond zijn eigen binnen- en buitenverblijf. "We hebben geen dieren van verschillende eigenaren bij elkaar zitten. Daaromheen hebben we dertien speelweiden, waar ze alleen of met soortgenoten kunnen spelen en ravotten."



De katten kunnen ook gescheiden van elkaar in het pension verblijven. "We hebben zogeheten viprooms", legt Tol uit. "Dat zijn kleinere ruimtes waar één of twee katten van dezelfde eigenaar bij elkaar zitten. Dat zijn over het algemeen katten die niet met soortgenoten om kunnen gaan, of speciale medicatie of voer nodig hebben." De viprooms voor de katten hebben volgens Tol iets weg van een woonkamer.